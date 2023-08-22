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        3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:13 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:14
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        3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı
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        Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 37'nci yılında Bursa´nın Gemlik ilçesindeki Umurbey Mahallesi´nde bulunan anıt mezarı başında, törenle anıldı.

        Celal Bayar'ı anma törenine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, daire ve kurum müdürleri ile Bayar ailesi katıldı. Törende Bayar'ın anıt mezarına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Bayar ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-08-22 11:12:49

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