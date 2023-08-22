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        Yüzlerinde maske, ellerinde orakla damadı karşıladılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:05
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        Yüzlerinde maske, ellerinde orakla damadı karşıladılar
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde düğün sonrası yapılan eğlencede arkadaşları damadı, çığlık ve gulyabani maskeleri takıp, ellerine meşale ve orak alarak karşıladı.

        İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi´nde, Kemal Karaman (27) ile Kübra Özyücel (26) çiftinin düğününden sonra, damadın arkadaşları tarafından düzenlenen eğlencedeki ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Düğün sonrası, çiftin evinin önünde bekleyen arkadaşları, maske takıp, ellerine orak alarak damadı karşıladı. Meşaleler de yakan grup, damat ve sağdıcına da beyaz çarşaf giydirdi. Damat ve arkadaşları ilginç kostümleri ile çiftetelli oynayarak eğlenirken, o anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-22 13:03:14

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