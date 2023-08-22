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        Bursa´da uyuşturucu operasyonlarına 3 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:33
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        Bursa´da uyuşturucu operasyonlarına 3 gözaltı
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        Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)BURSA´da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda İlyas B. (49), Sergen T. (31) ve Süleyman F. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden, Sergen T.´nin 48 suç kaydı ve 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, teknik ve fiziki takibi yapılan İlyas B. isimli şüpheli, Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi´ndeki evine bu sabah düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, 21 kök kenevir ele geçirilirken, uyuşturucu maddeyi kullanmak için ektiğini söyleyen şüpheli, gözaltına alındı.

        48 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        19 Ağustos´ta merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi´nde yapılan uygulamada ise şüphe üzerine durdurulan Sergen T.´nin yapılan UYAP sorgusunda 48 suç kaydı olduğu, `hırsızlık´, `yağma´ ve `kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma´ olmak üzere 10 ayrı suçtan 14 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise 2,14 gram bonzai ile 0.64 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Sergen T. Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

        ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE YAKALANDI

        Ekipler, Fatih Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan Süleyman F.´nin de 49 suç kaydı olduğu ve `Uyuşturucu ticareti´, `Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet´ ve `Motosiklet hırsızlığı´ suçlarından aranması olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjör, 130 gram metamfetamin ile 141 bin 370 TL para ele geçirildi. İlk ifadesinde üzerinde ele geçirilen para için, "O parayla arsa alacaktım" dediği öğrenilen şüphelinin kullandığı motosikletin de çalıntı kaydı olduğu belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

        2023-08-22 14:31:54

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