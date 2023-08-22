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        Bursa'da iki grup arasında yumruklu, sandalyeli kavga kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:23
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        Bursa'da iki grup arasında yumruklu, sandalyeli kavga kamerada
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        Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı; o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Reşat Oyal Kültürparkı'ndaki çay bahçesinde meydana geldi. Borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar, birbirine tekme, yumruk ve sandalyeler ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken; soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

        2023-08-22 15:21:25

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