Bıçaklı kavganın nedeni sanal oyunda küfürleşme çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Ahmet M.'yi (19), cadde ortasında bıçakla yaralayan aynı ülke vatandaşı Abdullah H. (24), polis ekiplerince gözaltına alındı. Abdullah H. ilk ifadesinde, sanal oyunda Ahmet M. ile küfürleştiğini, oyun bitiminde ise sözleştikleri yerde buluşup Ahmet M.'yi bıçakladığını söyledi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi´nde meydana geldi. Caddede Suriye uyruklu Ahmet M. ile karşılaştığı kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet M., göğüs ve boynundan bıçaklandı. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan Ahmet M., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

OYUNDA KÜFÜRLEŞMİŞLER

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Şüphelinin Suriye uyruklu Abdullah H. olduğu tespit edildi. Abdullah M., adresine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Abdullah H.'nin ilk ifadesinde, "Telefondan sanal oyun oynarken, bana küfretti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-08-25 11:44:08