Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yolun ortasına uzanıp trafiği tehlikeye attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:36 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolun ortasına uzanıp trafiği tehlikeye attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde, Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridinde sırtüstü yattı. Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şüpheli, bir süre böyle kaldı. Yanından geçen kamyon ve TIR'ları umursamadan, sürücülere zor anlar yaşatan şüpheli, daha sonra kalkıp, uzaklaştı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-25 13:35:55

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon; çatıda yakalandılar
        FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon; çatıda yakalandılar
        Kent çöplüğünde mahsur kalan yavru köpeği kurtarma anı kamerada
        Kent çöplüğünde mahsur kalan yavru köpeği kurtarma anı kamerada
        GÜNCELLEME - Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 7 kişi ya...
        GÜNCELLEME - Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 7 kişi ya...
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Bursa'da FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Bıçaklı kavganın nedeni sanal oyunda küfürleşme çıktı
        Bıçaklı kavganın nedeni sanal oyunda küfürleşme çıktı
        Bursa'da aranan 44 kişi şafak operasyonuyla yakalandı
        Bursa'da aranan 44 kişi şafak operasyonuyla yakalandı