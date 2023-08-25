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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:05
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
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        Gökhan ÖZHAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 36 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmayla, B.T., O.D. ve E.T. adlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 36 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gökhan ÖZHAN

        2023-08-25 14:03:53

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