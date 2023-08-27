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        İznik Gölü´nde kaybolan yüzme hakemi aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:57 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:58
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        İznik Gölü´nde kaybolan yüzme hakemi aranıyor
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        Hasan BOZBEY/İZNİK, (Bursa), (DHA)BURSA'da, 2 arkadaşıyla birlikte tekneeyle açıldığı İznik Gölü´nde yüzmek için suya atlayan yüzme hakemi Ferudun Ulu´yu (60), arama çalışması sürüyor.

        Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ferudun Ulu, dün saat 15.00 sıralarında 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle İznik Gölü'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre uzaklaştıktan sonra yüzmek için göle atlayan Ulu, gözden kayboldu. Ulu´ya ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. 3 balık adamın yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

        Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. Şu ana kadar Feridun Ulu´ya ulaşılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-08-27 12:56:18

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