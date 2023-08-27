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        İznik Gölü'nde kaybolan yüzme hakeminin cansız bedeni bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:54
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        İznik Gölü'nde kaybolan yüzme hakeminin cansız bedeni bulundu (2)
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        SONAR CİHAZI YERİNİ TESPİT ETTİ

        Bursa'da 2 arkadaşı ile tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde yüzmek için suya atlayıp, gözden kaybolan yüzme hakemi Ferudun Ulu'nun (60) bulunması için Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerince çalışma yürütüldü. SONAR cihazı ile arama yapan ekipler, önce Ulu'nun bulunduğu yeri tespit etti. Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ulu'nun cesedi, bulunduğu noktadan dalgıçlarca çıkarıldı.

        GÖLE GİRİŞLER YASAKLANDI

        Ulu'nun cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırılırken, İznik Gölü'ne girişler yasaklandı. Jandarma ekiplerince yapılan anonslarla, cankurtaranların olduğu İnciraltı ile Orhangazi halk plajları hariç göle girmenin yasaklandığı ve yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı duyuruldu. (DHA)

        Hasan BOZBEY/İZNİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Hasan BOZBEY

        2023-08-27 14:53:26

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