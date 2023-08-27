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        Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:44
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        Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
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        Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bu sabah evinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Uçak (71), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı´na katılıp gazi olan Mustafa Uçak, bu sabah evinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Uçak için, Yeniköy Mahallesi´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bursa Merkez Komutanı Albay Memduh Yanmaz, askeri personel, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, gaziler, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Mustafa Uçak, düzenlenen askeri törenin ardından mahalle mezarlığında defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

        2023-08-27 16:42:38

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