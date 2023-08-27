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        İznik Gölü'nde kaybolan yüzme hakeminin cansız bedeni bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:40 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:41
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        İznik Gölü'nde kaybolan yüzme hakeminin cansız bedeni bulundu (3)
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        YELKEN YARIŞLARINDA HAKEMLİK YAPACAKTI

        Bursa'da 2 arkadaşı ile birlikte tekneyle açıldığı İznik Gölü'nde yüzmek için suya girip boğulan Feridun Ulu'nun cansız bedeninin 24 saat sonra 800 metre açıkta 11 metre derinlikte bulunduğu belirtildi.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği'nde görevli polis dalgıçlar tarafından bulunan Feridun Ulu´nun, 30 Ağustos Zafer Kupası Yelken Yarışmaları´nda yelken hakemi olarak görev yapacağı öğrenildi.

        Direksiyon öğretmenliği de yapıp, motor sporlarıyla uğraşan 2 çocuk babası Ulu´nun Tarihi Bursa Kayı Mehter Takımı´nda da bir süre görev aldığı ifade edildi. (DHA)

        Yasin KESKİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yasin KESKİN

        2023-08-27 17:39:16

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