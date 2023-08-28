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        Yasemin, inşaatın merdiven boşluğunda ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 03:13 Güncelleme: 28.08.2023 - 03:13
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        Yasemin, inşaatın merdiven boşluğunda ölü bulundu
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        İsmail Hakkı SEYMENYiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)BURSA´da bir inşaatın merdiven boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan´ın cesedi bulundu. Üstü inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

        Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi, 7204. Sokak´ta bulunan ve 5 yıldır atıl vaziyette olduğu belirtilen bir site inşaatının merdiven boşluğunda saat 21.00´da bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, üzeri inşaat malzemeleriyle örtülerek saklanılmaya çalışılan kişinin Yasemin Cemre İçlikan olduğunu tespit ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde İçlikan´ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından AFAD ve itfaiye ekiplerince merdiven boşluğundan çıkartılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olası şüpheli veya şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-28 03:12:38

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