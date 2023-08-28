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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 09:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:49
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        Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde TIR´a arkadan çarpan otomobildeki Gülsenem Eyüp (78) öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında İnegöl ilçesi BursaAnkara kara yolu, Kulaca mevkisinde meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl yönüne giden Abbas Şaşmaz (45) yönetimindeki 34 GOA 719 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Arif Ş. (45) yönetimindeki 31 P 0498 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Gülsenem Eyüp´ün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkartılan sürücü ile Aysimagül Eyüp (48) ve Ali Diricanlı (42), İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aysimagül Eyüp'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından Gülsenem Eyüp´ün cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin TIR´a arkadan çarptığı, kazanın ardından TIR şoförünün aracını akaryakıt istasyonuna park ettiği görüldü.

        Gözaltına alınan TIR şoförü Arif Ş.'nin jandarma karakolunda işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-08-28 09:47:12

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