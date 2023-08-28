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        Kavgada bacağından vuruldu; köpeği ambulansın yanından ayrılmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:29
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        Kavgada bacağından vuruldu; köpeği ambulansın yanından ayrılmadı
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        Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, köpeğini gezdirirken tartıştığı Barış K. tarafından bacağından tabancayla vurulan Mesut Yeşildağ (35) yaralandı. Yeşildağ'ın tedavisi yapılırken köpeğinin ambulansın kapısının önünde beklediği anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeğini gezdiren Mesut Yeşildağ ile yolda karşılaştığı Barış K. arasında, ardından kavga çıktı. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkaran Barış K., Yeşildağ'a ateş etti. Yeşildağ, sol bacağından yaralanırken, Barış K. koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mesut Yeşildağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, Barış K.´yi yakalamak için çalışma başlattı.

        KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI

        Bu arada, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında köpeğin, sahibi Mesut Yeşildağ'ın yanından ayrılmadığı görüldü. Yeşildağ, sedyeyle ambulansa taşınırken, köpeği de kendisini takip etti. Köpek, Yeşildağ'ın tedavisi sürdüğü sırada açık olan ambulansın kapısının önünde bekledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-08-28 16:27:59

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