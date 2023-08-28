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        Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:46
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        Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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        Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Ali Kurt (71), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, 26 Ağustos'ta Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi´nde meydana geldi. Soner E.'nin (40) kullandığı 16 SEH 98 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta bisikleti ile yola çıkan Ali Kurt'a çarptı. Ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kurt, bugün hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Soner E. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

        2023-08-28 16:44:14

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