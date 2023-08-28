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        İnşaatta cesedi bulunan Yasemin'in ölümünde 3 gözaltı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 21:25 Güncelleme: 28.08.2023 - 21:25
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        İnşaatta cesedi bulunan Yasemin'in ölümünde 3 gözaltı (3)
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        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Bursa'da bakanlık bünyesinde kalan 17 yaşında Yasemin Cemre İçlikan'ın inşaatta ölü bulunmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Y.C.İ., 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımıza ait bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulmuştur. 23 Ağustos 2023 tarihinde kuruluşumuzdan izinli olarak ayrılan Y.C.İ., izin süresi bitiminde kuruluşa dönmemiş, bunun üzerine kuruluş görevlilerimiz ivedilikle kolluk kuvvetlerine kayıp bildiriminde bulunmuştur. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden personellerimiz vefat eden kişinin Y.C.İ. olduğunu doğrulamıştır. Olayla ilgili olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmış, adli süreç devam etmektedir. Bakanlık olarak suçluların en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak hukuki sürecin yakından takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa Düzgün Barış DENİZ

        2023-08-28 21:24:25

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