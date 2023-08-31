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        Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:44 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:45
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        Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda erkek cesedi bulundu
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        Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA'da Mustafakemalpaşa Çayı üzerinde bulunan regülatör kapağı kepenklerinde Erol Ceylan'ın (54) cansız bedeni bulundu. Ceylan'ın vücudunda herhangi bir ateşli silah ya da kesici alet yarasına rastlanılmadı.

        Olay saat 14.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Çayı'nda meydana geldi. Çay üzerine kurulan regülatör kapaklarının kepenklerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve dalgıç polis ekibi sevk edildi. Bot yardımıyla açılan dalgıç polisler, hareketsiz yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Erol Ceylan olduğu tespit edildi. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Ceylan'ın üzerinde ilk belirlemelere göre herhangi bir ateşli silah ya da kesici alet izine rastlanamadı. Ceylan'ın vücut bütünlüğünün bozulduğu, olayın birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceği kaydedildi. İncelemelerin ardından Ceylan'ın cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

        2023-08-31 18:43:10

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