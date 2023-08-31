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        Leyla, otomobilde tartıştığı kocası tarafından sokakta bıçakla öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:02 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:03
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        Leyla, otomobilde tartıştığı kocası tarafından sokakta bıçakla öldürüldü
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        Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)BURSA'da Leyla Kaya (45), otomobilde tartıştığı ve araçtan inerek kaçmaya çalıştığı eşi H.K. (55) tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Kaya'nın, tartışma sonrası otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan H.K. ile eşi Leyla Kaya arasında tartışma çıktı. H.K.'nın bir an yavaşlamasını fırsat bilen Leyla Kaya, otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan H.K., cebinden çıkardığı bıçakla Leyla Kaya'yı bıçakladı. Leyla Kaya kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredekiler H.K.'yı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınırken Leyla Kaya ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.K., emniyete götürüldü.

        KOŞUŞTURMA ANI KAMERADA

        Öte yandan Leyla Kaya'nın, otomobilden inip kaçmaya çalıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yavaşlayan otomobilden inip kaçmaya başlayan Leyla Kaya'nın, kocası H.K. tarafından yakalandığı anlar yer aldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

        2023-08-31 20:01:44

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