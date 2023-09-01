Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kardeşini öldüren kişiyi 5 ay sonra tabancayla vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 01:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kardeşini öldüren kişiyi 5 ay sonra tabancayla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, Oğuz Ermiş, 5 ay önce alacak verecek kavgasında kardeşi Uğur Ermiş´i (41) bıçaklayarak öldüren ve sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbest bırakılan Engin Altın´a sokak ortasında kurşun yağdırdı. Altın olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Oğuz Ermiş polis ekiplerince yakalandı.

        Olay, 30 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi´nde meydana geldi. 26 Nisan günü Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş´i bıçakladı. Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğur Ermiş, kurtarılamadı. Tedavisinin tamamlanıp taburcu olan Engin Altın, gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Altın ile kendisini yaralayan Oğuz Ermiş tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        SAĞLIK RAPORUYLA SERBEST BIRAKILDI

        Kurşunlar nedeniyle kalça kemiği ve bacaklarında kırıklar olan Engin Altın´a 2 ay önce sağlık heyeti tarafından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle rapor verildi. Rapor gereği Altın, cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra kendi emlakçılık yaptığı ofisine giden Engin Altın, bugün silahlı saldırıya uğradı. Ermiş'in tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Altın olay yerinde hayatını kaybetti.

        KAMERA KAYITLARINDAN SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevrede bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin Oğuz Ermiş olduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, şüphelinin saklanma ihtimali bulunan adresleri takibe aldı. Yaklaşık 30 saatlik fiziki ve teknik takibin ardından Oğuz Ermiş, kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Ermiş´in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)FOTOĞRALI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-09-01 01:25:01

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Aboubakar’dan Lucescu’ya tepki
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kızını darbetmesine seyirci kalmadılar
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!

        Benzer Haberler

        Leyla, otomobilde tartıştığı kocası tarafından sokakta bıçakla öldürüldü
        Leyla, otomobilde tartıştığı kocası tarafından sokakta bıçakla öldürüldü
        Bursa'da yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        Bursa'da yol kenarında tartıştığı eşinin bıçakladığı kadın öldü
        Bursa'da derede erkek cesedi bulundu
        Bursa'da derede erkek cesedi bulundu
        Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Bursa'da Mustafakemalpaşa Çayı'nda erkek cesedi bulundu
        Bursa'nın en eski yerleşim alanını gün ışığına çıkaracak proje sürüyor
        Bursa'nın en eski yerleşim alanını gün ışığına çıkaracak proje sürüyor
        Çanakkale'deki yangında yaralanan 4 hayvan, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çif...
        Çanakkale'deki yangında yaralanan 4 hayvan, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çif...