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        Bursa'da aranan 23 şüpheli ve hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:25
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        Bursa'da aranan 23 şüpheli ve hükümlü yakalandı
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        Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da polis, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan 23 kişiyi yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnfaz Büro Amirliği ekipleri koordinesinde aranan kişilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 35 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda aralarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü ile hırsızlık, gasp, basit yaralama gibi farklı suçlardan aranması olan 9 şüpheli yakalandı. 23 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

        2023-09-01 12:23:36

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