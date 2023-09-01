Leyla ile katili eşi, televizyon programında da tartışmış (2)

'HAKARET EDİNCE SİNİRLENDİM'

Bursa'da eşi Leyla Koca'yı sokak ortasında öldüren Hakkı Koca, emniyetteki ilk ifadesinde, "Boşanma aşamasındaki eşim Bursa'da, ben ise İstanbul'da yaşıyorum. Olay günü otomobilde, eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Otomobilden inip, koşmaya başlayınca eşimi yakaladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yiğithan HÜYÜK

2023-09-01 14:14:57