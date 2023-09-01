Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ağabeyinin katilini öldürmüştü; saldırı anı kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyinin katilini öldürmüştü; saldırı anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, ağabeyi Uğur Ermiş'in (41) katili Engin Altın'ı (41) öldüren Oğuz Ermiş'in (40) saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İlk olay, 26 Nisan'da meydana geldi. Engin Altın, kendisine 50 bin lira borcu olan Uğur Ermiş ile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Engin Altın, belindeki tabancayı çekmeye çalıştığı öne sürülen Uğur Ermiş'i bıçakladı. Uğur Ermiş kanlar içinde kalırken, yanındaki kardeşi Oğuz Ermiş, yere düşen tabancayı alıp, Engin Altın'ı bacaklarından vurdu. Uğur Ermiş, hayatını kaybetti, taburcu olan Engin Altın ise gözaltına alındı. Engin Altın tutuklanırken, Oğuz Ermiş denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı. İki ay önce sağlık heyetince, kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtilen Engin Altın, verilen rapor doğrultusunda denetimli serbestlikten yararlanıp, cezaevinden çıktı. Serbest kalan Engin Altın, 30 Ağustos'ta Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayıp, hayatını kaybetti.

        'ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, ATEŞ ETTİM'

        Polis, saldırıyı gerçekleştiren Oğuz Ermiş'i gözaltına aldı. Ermiş, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü ağabeyimi öldüren Engin Altın ile karşılaştık, aramızda tartışma çıktı. Tabancamla ona ateş ettim" dedi.

        Öte yandan Engin Altın'a yönelik silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Oğuz Ermiş'in koşarak Engin Altın'ın emlak ofisinin önüne geldiği, ardından Altın'a belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ettiği, Altın'ın kanlar içerisinde yere düştüğü, saldırgan Ermiş'in yine koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

        2023-09-01 14:19:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık

        Benzer Haberler

        Bursa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Leyla ile katili eşi, televizyon programında da tartışmış (2)
        Leyla ile katili eşi, televizyon programında da tartışmış (2)
        Bursa'da aranan 23 şüpheli ve hükümlü yakalandı
        Bursa'da aranan 23 şüpheli ve hükümlü yakalandı
        Bursa'da aranan 23 kişi polis operasyonuyla yakalandı
        Bursa'da aranan 23 kişi polis operasyonuyla yakalandı
        Leyla ile katili eşi, televizyon programında da tartışmış
        Leyla ile katili eşi, televizyon programında da tartışmış
        Bursa'da yeni Adli Yıl törenle başladı
        Bursa'da yeni Adli Yıl törenle başladı