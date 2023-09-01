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        Motosikletten otomobile ateş açıldı; sürücü ağır yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:14
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        Motosikletten otomobile ateş açıldı; sürücü ağır yaralı (2)
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        ARKADAŞI DA SİLAHLA YARALANDI

        Bursa'da otomobiliyle seyir halinde olan Arif Çolak'ı vurup, motosikletle kaçan 2 şüpheli, olay yerine yakın bir noktada Çolak'ın arkadaşı L.G.'yi de silahla yaraladı. Karın boşluğundan yaralanan L.G. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. L.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken; saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor. (DHA)Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez

        2023-09-01 16:13:08

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