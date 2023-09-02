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        Bursa'da, 500 personelle 'huzur güven' uygulaması

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:38
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        Bursa'da, 500 personelle 'huzur güven' uygulaması
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        Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 500 personelin katılımıyla 'huzur güven' uygulaması gerçekleştirildi.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma ekipleri tarafından, dün gece 'huzur güven' uygulaması gerçekleştirildi. 350 polis ile 150 jandarma personelinin katıldığı uygulamada, araçlarda arama yapıldı, eğlence mekanlarında ise denetimler gerçekleştirildi. Park ve metruk binalarda da şüphelilere yönelik arama yapıldı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın da yakından takip ettiği uygulamada, 837 kişinin sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, aranması olan 6 kişi gözaltına alındı, 264 sürücünün evrakı incelendi. Evrakı eksik olan 29 araç sürücüsüne toplamda 128 bin 204 lira ceza uygulandı, 2 araç trafikten menedildi. Araçlardaki aramalarda 4 ruhsatsız av tüfeği ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uygulama, dronla havadan da takip edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-09-02 11:36:41

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