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        Bursa'da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 17:49 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:50
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        Bursa'da orman yangını
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        Semih ŞAHİN/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Mudanya ilçesinin kırsal Göynüklü Mahallesi´nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Çalışmalar 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN

        2023-09-02 17:48:37

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