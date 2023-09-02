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        Bursa'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:21
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        Bursa'da orman yangını (2)
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        VALİ DEMİRTAŞ: YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN CİDDİ MÜCADELE EDİYORUZ

        Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Alevlere 6 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahale edildiğini söyleyen Demirtaş, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii şiddetli bir rüzgar var. Hakikaten çalışmalarımızı kısıtlıyor. Şu an arkadaşlarımız çok ciddi şekilde mücadele ediyor. Vatandaşlarımız da çok ciddi anlamda yardım ediyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına almaya çalışıyoruz. 6 tane uçağımız var, 4 tane helikopterimiz var. Gelecek olan helikopterlerimiz de var. İnşallah en kısa süre içerisinde kontrol altına almak istiyoruz. Amacımız şu an alevlerin özellikle yerleşim alanlarına yaklaşmasını istemiyoruz. Şu an mücadelemiz bu. Yerleşim alanına pek uzak değil alevler ama önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN

        2023-09-02 19:19:23

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