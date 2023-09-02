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        Bursa'da orman yangını (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:16
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        Bursa'da orman yangını (3)
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        3 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

        Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgeye 6 uçak ve 4 helikopterin ardından 3 de gece görüşlü helikopter de sevk edildi. Havanın kararmasının ardından 3 gece görüşlü helikopterle havadan müdahaleye devam edilmesi bekleniyor.

        Öte yandan, yangına Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama ihtimalinin önlendiği öğrenildi (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN

        2023-09-02 20:14:09

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