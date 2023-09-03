BURSA'DA ORMAN YANGINI (4)
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterler ile havadan sürerken, 132 araç ve 420 personel de karadan çalışmalarını devam ettiriyor. (DHA))Görüntü Dökümü
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-Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması
-İş makinalarının çalışması detayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Mudanya İsmail Hakkı SEYMEN
2023-09-03 02:44:06