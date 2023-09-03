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        BURSA'DA ORMAN YANGINI (4)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 02:45 Güncelleme: 03.09.2023 - 02:45
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        BURSA'DA ORMAN YANGINI (4)  
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        YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYORBursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasıyla gece görüşlü 4 helikopterler ile havadan sürerken, 132 araç ve 420 personel de karadan çalışmalarını devam ettiriyor. (DHA))Görüntü Dökümü

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        -Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması

        -İş makinalarının çalışması detayHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Mudanya İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-09-03 02:44:06

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