BURSA'DA ORMAN YANGINI (5): SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 15'İNCİ SAATİNDE
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI 15'İNCİ SAATİNDEBursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını 15 saattir devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yangına, havadan helikopterler ile müdahale ederken, karadan ise 132 araç ve 420 personelle söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Helikopter detay
-Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri detayHaber: Denizhan KARAHANCI Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bursa / Mudanya İsmail Hakkı SEYMEN
2023-09-03 07:22:49