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        Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye görevlisi keserek çıkardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:50
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        Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye görevlisi keserek çıkardı
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        Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, elinin şişmesinin ardından parmağındaki yüzükten rahatsızlık duyan Azime Ü., hastaneye gitti. Azime Ü.'nün parmağındaki yüzük, sağlık personelinin kontrolünde itfaiye görevlisi tarafından kesilerek çıkarıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Elinin şişmesi nedeniyle parmağındaki yüzükten rahatsız olan Azime Ü., Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların ihbarı üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Eli şişen kadının parmağındaki yüzük, sağlık personelinin kontrolünde itfaiye görevlisi tarafından pense ve mini spiralle kesilerek çıkarıldı. Kesilen yüzüğünü alan Azime Ü., doktorlara ve yüzüğü parmağından çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi HASAN BOZBEY

        2023-09-03 18:48:24

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