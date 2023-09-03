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        Akşener: Önümüzdeki seçimlere tek başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 03.09.2023 - 22:19
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        Akşener: Önümüzdeki seçimlere tek başımıza gireceğiz, kaç kilo ediyoruz göreceğiz (2)
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        DÜĞÜNE KATILDI

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il binasında basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra eşinin yeğeni Yasemin Çakır ile Bahadır Erdoğan'ın nikah törenine katıldı. Nikahta Yasemin Çakır'ın da şahidi olan Akşener, "İki cihanda saadetler dilerim" dedi. Törenin ardından Akşener Bursa'dan ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

        2023-09-03 22:17:28

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