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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu; alevler havadan görüntülendi

        BURSA'nınİnegölilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 23:41 Güncelleme: 05.09.2023 - 23:42
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        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu; alevler havadan görüntülendi
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        Yangın, saat 20.00 sıralarında Metal Sanayi Sitesi, Kamyoncular Garajı mevkisinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangını gören tesis çalışanları alevlere müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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