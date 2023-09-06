Görüntülü işkence davasında 'Ben stajyerim' diyen sanığa tahliye BURSA'da,tartıştıklarıCengiz B.'yi (54) ofislerine getirip, maske takarak, müzik eşliğinde saatlerce döverek işkence yapan, oto kiralama şirketi sahibi Melih Karalar (28) ve Ahmet Duran Uçar (31) ve olaya karışan Yunus Emre K. (35) ile birlikte yargılanan Muzaffer Veyisoğlu (21), mahkemede suçlamaları reddetti. Olay sırasında yaşananları kayda alan Veyisoğlu, "Ben, iş yerinde stajiyer olarak çalışıyorum. Sesleri duyunca korktum. Görüntüleri ise, 'Olay ile ilgim olmadığını kanıtlamak için' çektim. Üniversite öğrencisiyim. Cezaevinde kaldığım süre içinde sınavlara giremedim. Mağdurum" dedi. Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, Veyisoğlu'nun tahliyesine, Karalar ve Uçar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kentte inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan Cengiz B., geçen yıl aralık ayında Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar'ın işlettiği oto kiralama firmasından araç kiraladı. Cengiz B., günü bitince aracı teslim etti. Cengiz B. ile Karalar ve Uçar arasında, araçla kaza yaptığı iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete dönüştü. Araç kiralama şirketi sahipleri, Cengiz B. ile ortak arkadaşları olan Yunus Emre K.'den buluşma sağlamalarını istedi. Müteahhit olan Yunus Emre K. ile Muzaffer Veyisoğlu, Cengiz B.'yi arayıp, iş görüşmesi bahanesiyle yanına çağırdı. Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Yunus Emre K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.

İŞKENCEYİ KAYIT ALTINA ALDILAR

Melih Karalar ve Ahmet Duran Uçar, ofiste Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darbetti. Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, Muzaffer Veyisoğlu o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Müzik açarak bir süre Cengiz B.'yi döven Karalar ve Uçar, Cengiz B.'nin cebindeki bin 300 lirayı da aldı. Saatlerce şiddete maruz kalan Cengiz B., bayıldı. Karalar ve Uçar, yüzüne maske takıp, darbettikleri Cengiz B., bir süre sonra kendisine gelince birlikte fotoğraf çektirdi. Saatlerce işkence yaptıkları Cengiz B.'ye tatlı yedirip, çay ile su içiren ikili, "Bize 25 bin lira getireceksin. Aksi halde bu görüntüleri sosyal medyada yayınlarız" diyerek tehdit etti. Cengiz B.'ye taksi çağıran Karalar ve Uçar, ücreti de ödeyip onu evine gönderdi.

Bindiği taksi ile polis merkezine giden Cengiz B., yaşananları anlatıp, şüphelilerden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar, Yunus Emre K. ve Muzaffer Veyisoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Melih Karalar, Ahmet Duran Uçar ve Muzaffer Veyisoğlu tutuklandı, Yunus Emre K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARGILAMALARINA DEVAM EDİLDİ

Şüpheliler hakkında Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma', 'özel hayatın gizliğini ihlal ve şantaj' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan Yunus Emre K. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ahmet Duran Uçar, suçlamaları reddedip, "Bize, kiralık aldığı otomobilin ücretini ödemedi. Araca zarar verdi. Konuşmak için aradığımızda bizlere küfür etti. İddia edildiği gibi onu dövmedik. Helalleştik. Suçsuzuz" dedi.

`GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMADIM, AKSİNE POLİSE BEN TESLİM ETTİM´