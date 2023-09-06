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        Papağanı 'Şakir'le motosiklete biniyor, kahveye gidiyor

        BURSA'nınİnegölilçesinde, Uğur Günay (28), 6 ay önce sahiplenip 'Şakir' ismini verdiği papağanından ayrılmıyor. Motosikletle şehir turu attığı omzundan ayrılmayan papağanıyla sürekli birlikte olduklarını belirten Günay, "Dostluğumuz gün geçtikçe pekişti, birlikte kahveye de gidiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:05
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        Papağanı 'Şakir'le motosiklete biniyor, kahveye gidiyor
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve nakliyecilik yapan Uğur Günay, 6 ay önce bakımını yapamayan arkadaşının sultan papağanını sahiplendi. 'Şakir' ismini verdiği papağanıyla bağ kuran Günay, onunla zaman geçirmeyi de seviyor. Papağan Şakir, sahibi nereye giderse omzundan inmiyor. Dışarıda gezmeye, market alışverişine, kahveye sahibinin omzunda giden Şakir, çevredekilerin de ilgisini çekiyor.

        PAPAĞANLA 16 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ AİLEYE ZİYARET

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