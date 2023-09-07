Engelli, iş kurma vaadiyle 265 bin lira dolandırıldı BURSA'da,arkadaşıaracılığıyla tanıştığı H.İ.A. (42) tarafından birlikte iş yeri açma vaadiyle 265 bin lira dolandırılan yüzde 60 engelli Recep Altay (44), bankaya olan borcunu ödemek için babasından miras ev ve dükkanını sattı. İstanbul ve Balıkesir'de de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığını iddia ettiği H.İ.A. hakkında Altay´ın şikayeti sonrası dava açıldı.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi´nde yaşayan, yüzde 60 bedensel engelli Recep Altay, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı H.İ.A. ile 21 Aralık 2021'de bir iş yeri açmak istedi. H.İ.A., engelli raporu sayesinde vergi indiriminden yararlanabilen ve bankadan 265 bin TL kredi çektirdiği Altay'ın mobil bankacılık hesap bilgilerini da kendi telefonuna yükleyip ödeme çizelgesinin takipçisi olacağını söyledi. Banka hesaplarında borçların ödenmediğini fark eden Recep Altay, H.İ.A.'dan parayı istemek için yanına gitti. Sürekli kendisini erteleyip, parayı ödeyeceğini söyleyen şüphelinin, daha önce İstanbul'da 1, Balıkesir'de ise çok sayıda kişiyi dolandırdığını öğrenen Altay, kendisinin de dolandırıldığını fark etti. Bankalardan evine gelen icra belgeleri üzerine babasından miras kalan evini ve dükkanını satıp borçlarını ödeyen Altay, H.İ.A. hakkında, geçen yıl nisan ayında dava açtı.

'ARKADAŞ KURBANI OLDUM'