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        Garsona, 'Yemeği geç getirdin' dayağı

        BURSA'nınGemlikilçesinde, dinlenme tesisinde yemeğin geç geldiğini öne süren 3 şüpheli, garson Murat Tepe'ye (24) saldırdı. Tekme tokat başlayan, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:06
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        Garsona, 'Yemeği geç getirdin' dayağı
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        Olay, salı saat 17.00 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Gemlik yakınlarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Tesiste sipariş verdikleri yemeğin geç geldiğini öne süren 3 kişi ile garson Murat Tepe arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup, tekme, yumruk ve sandalyelerle Tepe'ye saldırdı. Çalışanların ve müşterilerin araya girmesiyle sonlanan kavgaya karışan 3 şüpheli, kaçtı. Başına darbe alan garson Murat Tepe yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe'nin alnına dikiş atıldığı öğrenildi.

        Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkma yasağı konulup serbest bırakıldı.

        KAVGA KAMERADA

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