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        Bursa'da, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı

        TÜRKİYEGeleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Bursa'da düzenlenen Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı. Finali yarın yapılacak olan yarışmada kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporculara, düzenlenen törenle madalya verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 09.09.2023 - 16:11
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        Bursa'da, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası başladı
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        TGTOF tarafından düzenlenen Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bursa'da başladı. Atıcılar Olimpik Pist Tesisleri'nde başlayan yarışmaya 650'den fazla sporcu katıldı. Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı yarışmada geleneksel kıyafetler giyilip, geleneksel ok ve yaylar kullanıldı. Yarışmada erkekler 70, kadınlar 60 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Spor Toto ve Demirören Holding'in sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın finali ise, yarın aynı tesiste yapılacak. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporculara, düzenlenen törenle madalya verilecek.

        TGTOF tarafından düzenlenen şampiyona sonrasında ülke çapındaki en iyi yarışmacıların final günü belli olacağını belirten Geleneksel Okçuluk Federasyonu Strateji ve Planlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, "Bugün burada okçularımızla beraber Büyükler yarışması ve turnuvasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Büyükler kategorisi olarak yarışmamız gerçekleşiyor. Büyükler kategorisinde bayanlar ve erkekler olarak ikiye  ayrılıyor. Bayanlar ayrı erkekler ayrı olarak yarışmalarını sonuçlandırıyorlar. Sonrasında puan durumuna göre de takım puanlarımız oluşuyor. Cuma günü itibariyle bütün kulüplerimiz alana sevkiyatlarını yapmış bulunmaktalar. Giriş ve kayıtlarını yaptıktan sonra da cumartesi ve pazar günü yarışmalarımız devam edecek. Bugün özellikle puanlama sistemimiz gerçekleşecek. Puanlamadan sonra da pazar günü elemelerle beraber turnuva sonuçlanmış olacak ve bu turnuvamız büyüklerde kadınlar ve erkekler kategorisinde en iyi yarışmacılarımız Türkiye çapında ortaya çıkmış olacak" dedi.

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