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        BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 03:21 Güncelleme: 10.09.2023 - 03:21
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        BURSA'DA MOBİLYA İMALATHANESİNDEKİ YANGIN KORKUTTU; 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ  
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        BURSA´nınOrhangaziilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.Yangın, saat 00.45 sıralarında Arapzade Mahallesi´nde bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ahşabın tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri imalathanenin yanında bulunan samanlığa sıçramadan kontrol altın almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHAGörüntü Dökümü

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        -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

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