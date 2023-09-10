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        Doğa yürüyüşünde 3 aydır kayıp `Otçu Kadir´in cesedini buldu, yerini dumanla belli etti

        BURSA'da3ay önce kaybolan ve 'Otçu Kadir' lakabı ile tanınan Kadri Fidan'ın (74) cansız bedeni, Uludağ yamacında Zeyniler Mahallesi mevkisinde bulundu. Doğa yürüyüşünde cesedi bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:58 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:59
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        Doğa yürüyüşünde 3 aydır kayıp `Otçu Kadir´in cesedini buldu, yerini dumanla belli etti
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        Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde oturan ve çevresinde 'Otçu Kadri' lakabıyla tanınan Kadri Fidan, 1 Haziran saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin 1 aylık arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca, Kadri Fidan'ı arama çalışmaları sonlandı.

        Zeyniler Mahallesi'nden Uludağ Bakacak mevkisine sabah saatlerinde doğa yürüyüşe çıkan Cafer Türe, ormanda bir erkek cesedi buldu. Olay yerinden telefon çekmeyince Türe, çeken bir bölgeye gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Zeyniler Mahallesi'ne gelen polis ekipleri ile irtibata geçen Türe, ateş yakarak çıkardığı duman sayesinde yerini belli etti.

        KADRİ FİDAN'IN KİMLİĞİ ÇIKTI

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