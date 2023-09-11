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        TARTIŞTIĞI ARKADAŞINA 'ADAMSAN BIÇAKLA' DEDİ, SIRTINDAN BIÇAKLANDI

        BURSA´nınİnegölilçesinde Serkan D. (25), küfürlü konuşma nedeniyle çıkan tartışmada, "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. (30) tarafından sırtından bıçaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 01:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 01:39
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        TARTIŞTIĞI ARKADAŞINA 'ADAMSAN BIÇAKLA' DEDİ, SIRTINDAN BIÇAKLANDI
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Mahmut Esat Bey Caddesi´nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih S. ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Pansiyonda bulunan görevliler, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı sokağa çıkardı. İkili arasında burada da süren tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., iddiaya göre kendisine "Adamsan bıçakla" dediği arkadaşı Fatih S. tarafından sırtından bıçaklandı. Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Serkan D., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Fatih S. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Tedavi altına alınan Serkan D.´nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Fatih S.´nin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

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        -Yaralının hastaneye getirilmesi

        -Fatih S.´nin sağlık kontrolüne getirilmesi

        -İnegöl Devlet Hastanesi detayDHA-Gündem Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

        2023-09-11 01:38:23

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