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        73 yaşında, 30'uncu denemesinde sürücü belgesi aldı

        BURSA'nınİnegölilçesinde yaşayan Sebahattin Bozbulut, 73 yaşında 30'uncu denemesinde sürücü belgesi aldı. Bozbulut, "Üç sene önce ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı bir defa 2 bin TL´lik bir trafik cezası aldım. Pes etmedim, ehliyetimi alana kadar devam ettim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:14
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        73 yaşında, 30'uncu denemesinde sürücü belgesi aldı
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        İnegöl ilçesinde yaşayan Sebahattin Bozbulut, 2018 yılında otomobil aldı. Tarım işlerinde kullandığı traktörünü ve otomobilini ehliyetsiz kullandığı için polis ekiplerince daha önce ceza kesilen Bozbulut, ehliyet almaya karar verdi. 2018 yılının sonlarında sürücü kursuna kaydını yaptıran Bozbulut, girdiği sınavlarda başarısız oldu. Bozbulut, 30'uncu denemesinde sınavları geçip, sürücü belgesi almaya hak kazandı. Ehliyetine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Bozbulut, "Ben elimden geleni yaptım. Hocalarımın dediklerini uyguladım. Ehliyetimi aldım. Gençlere tavsiyem, asla başarmaktan vazgeçmemeliler" dedi.

        'PES ETMEDİM'

         Bozbulut, "2018´den bu yana ilk sürücü kursunda 4, ikinci sürücü kursunda ise 3 tane dosyayı yakarak sürücü kurslarında başarısız oldum. Ancak bu kursa başladıktan sonra nihayet ehliyetimi aldım. Üç sene önce ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı bir defa 2 bin TL´lik bir trafik cezası aldım. Pes etmedim, ehliyetimi alana kadar devam ettim" ifadelerini kullandı.

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