Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 11 gözaltı

Olay, 7 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K., iddiaya göre; gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti. Çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan K. ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yaralandı. Çağlar B. koşarak uzaklaşırken, yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gökhan Kılıç, hastanede kurtarılmadı. Polis çatışmada kullanılan 3 tabanca ele geçirilirken, kaçan Çağlar B. ekiplerce yakalandı.

MEKAN SAHİBİNE ESKİŞEHİR'DE GÖZALTI