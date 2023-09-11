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        Babasını öldüren sanığa 20,5 yıl hapis

        BURSA'da,süreklitartıştıkları gerekçesiyle babası Halil Uysal'ı (65), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp, annesini de bıçaklamaya teşebbüs eden Muhammet Cem Uysal'a (24) 20,5 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:54
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        Babasını öldüren sanığa 20,5 yıl hapis
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        Olay geçen yıl şubat ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal"ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Halil Uysal kurtarılamadı. Babasının öldüğünü emniyet müdürlüğünde öğrenen Muhammet Cem Uysal verdiği ifadesinde, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca babama sinirlendim. Şimdi bıçağı alacam ikinizi de keseceğim" diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dedi. Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Muhammet Cem Uysal hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, `Üst soya karşı kasten öldürme´ ve `Yaralama´ suçundan dava açıldı. Duruşmalarda, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadeleri tekrarlayan Muhammet Cem Uysal'ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde, suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirledi.

        Uysal, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Uysal, "Psikolojim iyi değil ağır ilaçlar kullanıyorum olay günü babamla yaşadığım her şeyi hatırlıyorum ama anneme yaptıklarımı hatırlamıyorum tahliyemi istiyorum" dedi

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