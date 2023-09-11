Babasının 103 gün sonra cesedi bulunmuştu: En azından artık bir mezarı olacak
BURSA'da,103gün sonra Uludağ yamaçlarında cansız bedeni bulunan, geçimini doğadan topladığı şifalı otları satarak sağladığı için 'Otçu Kadir' lakabıyla anılan Kadri Fidan'ın (74) cansız bedeni, detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Babasının öldüğüne üzülüp, cesedinin bulunmasına sevindiğini söyleyen Serkan Fidan, "En azından artık bir mezarı olacak" dedi.
Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde oturan ve çevresinde 'Otçu Kadir' lakabıyla tanınan Kadri Fidan, 1 Haziran 2023 günü saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, 1 gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin yaklaşık bir ay süren çalışmalarından sonuç çıkmayınca aramalara ara verildi.
Zeyniler Mahallesi'nden, Uludağ Bakacak mevkisine dün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan Cafer Türe, ormanda erkek cesedi buldu. Türe'nin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA Arama-Kurtarma ekipleri sevk edildi. Telefon sinyallerinin zayıf olduğu bölgede ekiplerle iletişim kurmakta güçlük çeken Türe, yaktığı ateşin dumanıyla ekiplerin bölgeye gelmesini sağladı.
KADRİ FİDAN'IN KİMLİĞİ ÇIKTI
Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin üzerinden Kadri Fidan'ın kimliği çıktı. Ayrıca Fidan'ın kaybolduğu günkü kıyafetlerinin cesedin üzerinde olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kadri Fidan'ın cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
`EN AZINDAN MEZARI OLACAK´