Babasının 103 gün sonra cesedi bulunmuştu: En azından artık bir mezarı olacak BURSA'da,103gün sonra Uludağ yamaçlarında cansız bedeni bulunan, geçimini doğadan topladığı şifalı otları satarak sağladığı için 'Otçu Kadir' lakabıyla anılan Kadri Fidan'ın (74) cansız bedeni, detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Babasının öldüğüne üzülüp, cesedinin bulunmasına sevindiğini söyleyen Serkan Fidan, "En azından artık bir mezarı olacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:42 facebook

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