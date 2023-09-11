Bursa'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Najati K.'nin kullandığı bisiklet ile kavşağa giren Mesut D.(44) yönetimindeki 16 KMM 98 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren Najati K.'nın sol bacağı, lastiğin altında kaldı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyon altından çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Najati K., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağında ezilme olduğu tespit edilen Najati K., tedavi altına alındı.