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        'Adamsan bıçakla' diyen arkadaşını, 500 liralık borç yüzünden bıçaklamış

        BURSA´nınİnegölilçesinde, 'Adamsan bıçakla' diyen arkadaşı Serkan D.'yi (25) sırtından bıçaklayan Fatih Sarper (30), tutuklandı. Sarper'in emniyetteki ifadesinde Serkan D.'den 500 lira alacağı olduğunu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:31
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        'Adamsan bıçakla' diyen arkadaşını, 500 liralık borç yüzünden bıçaklamış
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        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi´nde meydana geldi. Pansiyonda aynı odada birlikte kalan Fatih Sarper ile arkadaşı Serkan D. arasında küfürlü konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Pansiyon görevlileri, gürültü nedeniyle konaklayan vatandaşların şikayeti üzerine iki arkadaşı uyardı. Sokağa çıkan iki arkadaşın tartışması, burada kavgaya dönüştü. Bu sırada Serkan D., 'Adamsan bıçakla' dediği arkadaşı Fatih Sarper tarafından sırtından bıçaklandı. Serkan D. kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Serkan D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Fatih Sarper ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        TUTUKLANDI

        Fatih Sarper'in emniyetteki ilk ifadesinde, "Bana 500 lira borcu vardı. Odadaki eşyaları almaya geldi. Ben de önce borcunu öde dedim. Aramızda küfürleşme yaşandı. Sokakta devam eden tartışma sırasında bana kaldırım taşı attı. Ben de elimdeki bıçağı sağa sola salladım. O sırada bıçaklamışım" dediği belirtildi.

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