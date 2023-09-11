Yolda yürüdüğü sırada tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı; olay anı kamerada BURSA'daNazımKahraman (38), yolda yürürken tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Kahraman yaralı halde kaçarak bir kahveye sığınırken, saldırgan ise çevredekilerin tepkisi üzerine bölgeden uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirdi. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Millet Caddesi üzerinde yürüyen Nazım Kahraman, yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce şüpheli, belinden çıkardığı bıçakla Kahraman'ı göğsünden yaraladı. Yaralı şekilde 2'nci Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathaneye sığınan Nazım Kahraman, kendini takip eden şüpheliye sandalye fırlattıktan sonra yere yığıldı. Kıraathanedeki vatandaşların tepkisi üzerine saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nazım Kahraman'ı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERALARDA