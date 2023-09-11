Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarına Mahmudiye Mahallesi, Cemiloğlu Sokak´ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 2´nci katında çıktı. Üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri atölyenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.