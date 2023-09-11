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        Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

        BURSA´nınİnegölilçesinde 3 katlı mobilya atölyesinin 2´nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Yangında atölyede maddi hasar oluşurken, söndürme çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:55 Güncelleme: 11.09.2023 - 23:00
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        Bursa'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın
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        Yangın, saat 21.00 sıralarına Mahmudiye Mahallesi, Cemiloğlu Sokak´ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinin 2´nci katında çıktı. Üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ahşap malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri atölyenin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

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