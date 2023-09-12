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        Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı

        BURSA'dataksiyeçarptıktan sonra savrulup, kapalı markete giren otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:35
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        Taksiye çarpıp, savrulan otomobil, kapalı markete girdi; 1 yaralı
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        Kaza, saat 07.00 sıralarında Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Turgut Akkoyun´un kontrolünü yitirdiği 34 CJF 829 plakalı otomobil, Fuat Boranoğlu yönetimindeki 16 T 0633 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan otomobil, ardından yol kenarındaki kapalı markete girdi. Kazada yolcu koltuğundaki 1 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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