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        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner attı, ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

        BURSA´da,eskikayınpederi H.A.´yı (74) darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan Ülkü Akdemir (39), velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen ayrı yaşadığı eşi Refik Altın'ı (50) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ev hapsindeyken gözaltına alınıp tutuklanan Ülkü Akdemir'e, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 10:56 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:00
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        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner attı, ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
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        Bursa´da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce Refik Altın ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs´ta Akdemir´in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darbedilen H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

        ANNESİYLE ZORUNLU EV HAPSİ YAŞARKEN KORUMA ALTINA ALINDI

        Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise evde geçirmeye başladı. Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5´inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirdi. Akdemir, kızını almaya gelen eski eşiyle çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, yanında getirdiği tineri Refik Altın´ın üzerine döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı. Refik Altın kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Üzerine tiner döktüğü Refik Altın´ı iki yerinden bıçakla yaralayan Ülkü Akdemir hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede olay günü, hafta sonu tatili için kızını almaya gelen Refik Altın'ın, elinde poşetle inen Ülkü Akdemir'e 'Bunun içinde ne var?' diye sorduğu, 'Önemli bir şey yok' diyen Akdemir'in ise çıkan tartışma sonrası poşetteki tineri Altın'ın üzerine atıp, karın ve bacak bölgesinden yaraladığı iddialarına yer verildi.

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